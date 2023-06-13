بعد تتويج نادي الأهلي المصري ومانشستر سيتي.. الفرق المتأهلة لمونديال الأندية 2023 في السعودية

بدأت قائمة الفرق المتأهلة للمشاركة في كأس العالم للأندية في السعودية تتشكل بعد تتويج نادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا وفوز مانشستر سيتي الإنجليزي بكأس دوري أبطال أوروبا.

وتشارك 7 فرق في نسخة 2023 من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في ديسمبر المقبل.

وتأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى البطولة بصفته بطل أوروبا، وأوراوا الياباني بصفته بطل آسيا، وليون المكسيكي بصفته بطل كونكاكاف.

هذا إلى جانب مشاركة أوكلاند سيتي بصفته بطل أوقيانوسيا، واتحاد جدة السعودي ممثلا للدولة المستضيفة.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 حتى الآن

الأهلي 🇪🇬

مانشستر سيتي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

اتحاد جدة 🇸🇦

أوراوا 🇯🇵

أوكلاند سيتي 🇳🇿

كلوب ليون 🇲🇽 pic.twitter.com/4tnpCMnJXV — 🦅🚩 مــعــ يااهلى ــاك (@OfficialAhly) June 12, 2023

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ويتبقى معرفة بطل قارة أميركا الجنوبية "كونميبول"، حيث إن نهائي كأس ليبرتادوريس سيقام في 4 نوفمبر من هذا العام، وما زالت مرحلة المجموعات جارية.

وفي فبراير الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد مهمة تنظيم النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية للسعودية.

وتقام البطولة في نسختها الـ 20 بالفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل دون أن يتم تحديد هوية المدينة التي ستستضيف المباريات.

المصدر: RT