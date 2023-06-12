مدرب منتخب سوريا يستدعي 26 لاعبا لمواجهة فيتنام

يدخل منتخب سوريا الأول لكرة القدم معسكرا تدريبيا في فيتنام اعتبارا من الاثنين، على أن يلتقي نظيره الفيتنامي وديا في العشرين من يونيو الجاري.

واختار مدرب منتخب سوريا الأرجنتيني، هكتور كوبر، قائمة من 26 لاعبا، بغياب عدة لاعبين لأسباب مختلفة، أبرزهم عمر خربين، لاعب شباب الأهلي الإماراتي.

وضمت القائمة 15 لاعبا محترفا في أندية عربية وأوروبية وآسيوية هم: عمر السومة، ومحمود مواس، وفهد اليوسف، وخالد كردغلي، ومؤيد عجان، وعمرو ميداني، وفارس ارناؤوط، ويوسف محمد، ومحمد عنز، وكامل حميشة، ومحمد مرمور، وحسام عايش، ومارديك مردكيان، وياسين سامية، مع ظهور أول للمحترف مودي نجار الذي يلعب في خط الهجوم في نادي ماكأرثر الأسترالي.

وضم كوبر 11 لاعبا محليا هم إبراهيم عالمة، وأحمد مدنية، وشاهر الشاهر، وطه موسى، وثائر كروما، ومؤيد خولي، وعمرو جنيات، وحسين جويد، وأحمد الأشقر، ومصطفى جنيد، وعلاء الدالي.

المصدر: أ ف ب