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فريق إماراتي يعلن التوصل لاتفاق لاعب إسرائيلي

الرياضة

فريق إماراتي يعلن التوصل لاتفاق لاعب إسرائيلي
Legion-Media /Borka Kiss
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أعلن نادي العين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"  التوصل لاتفاق مبدئي مع نادي مكابي حيفا الإسرائيلي للتعاقد مع اللاعب عمر إتزيلي.

ويبلغ عمر إتزيلي من العمر 29 عاما وهو من مواليد مدينة حولون القريبة من تل أبيب وبدأ مسيرته الكروية عام 2011 مع هبويل ريشون لتسيون.

وخاض اللاعب الإسرائيلي تجربة احترافية مع نادي غرناطة الإسباني عام 2016، لكن تجربته لم تدم طويلا إذ انتقل لصفوف نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي.

ولعب إتزيلي في صفوف أبويل نيقوسيا القبرصي عام 2020، قبل أن يعود إلى إسرائيل ليلعب مع نادي مكابي حيفا عام 2021.

ويلعب عمر إتزيلي مع المنتخب الإسرائيلي منذ عام 2016.

يذكر أن ضياء سبع كان أول لاعب إسرائيلي يحترف في الدوري الإماراتي، إذ تعاقد معه نادي النصر في عام 2020.

المصدر: وكالات 

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