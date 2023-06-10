فريق إماراتي يعلن التوصل لاتفاق لاعب إسرائيلي

أعلن نادي العين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" التوصل لاتفاق مبدئي مع نادي مكابي حيفا الإسرائيلي للتعاقد مع اللاعب عمر إتزيلي.

ويبلغ عمر إتزيلي من العمر 29 عاما وهو من مواليد مدينة حولون القريبة من تل أبيب وبدأ مسيرته الكروية عام 2011 مع هبويل ريشون لتسيون.

نادي العين يعلن عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي مكابي حيفا لانتقال اللاعب عمير اتزيلي إلى صفوف "الزعيم" 🤝 #نادي_العينpic.twitter.com/bst01qGTdI — نادي العين (@alainfcae) June 9, 2023

وخاض اللاعب الإسرائيلي تجربة احترافية مع نادي غرناطة الإسباني عام 2016، لكن تجربته لم تدم طويلا إذ انتقل لصفوف نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي.

ولعب إتزيلي في صفوف أبويل نيقوسيا القبرصي عام 2020، قبل أن يعود إلى إسرائيل ليلعب مع نادي مكابي حيفا عام 2021.

ويلعب عمر إتزيلي مع المنتخب الإسرائيلي منذ عام 2016.

عمر إتزيلي | Omer Atzili

سيقدم حلول كثيرة لهجوم العين ..



▫️التسديد من خارج المنطقة

▫️التسجيل من الركلات الحرة

▫️التسجيل بالرأس

▫️قادر على اللعب بالرجلين

▫️التمركز



نتمنى له التوفيق .. وان يثبت وجوده مع العين .. وان لا تكون تجربته متواضعة كـ ضياء سبع



اهلاً بك يا عمر 💯👋🏽 pic.twitter.com/OYNtIl93cF — محمد سيف الكتبي (@mohammedalketbi) June 9, 2023

يذكر أن ضياء سبع كان أول لاعب إسرائيلي يحترف في الدوري الإماراتي، إذ تعاقد معه نادي النصر في عام 2020.

المصدر: وكالات