غيابات بالجملة عن منتخب سوريا لأسباب مختلفة!

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب السوري لكرة القدم، قائمة اللاعبين، الذين سيشاركون في المباراة الودية مع منتخب فيتنام.

وتتوجه بعثة منتخب سوريا إلى فيتنام صباح الأحد المقبل، لإجراء معسكر تدريبي يختتم بمباراة ودية في نهايته مع منتخب فيتنام، على أن يبدأ في الثاني عشر من الشهر الحالي وينتهي في العشرين منه.

ووافق المدير الفني للمنتخب على اعتذار كل من اللاعبين: عمر خريبين بسبب إجراء أوراق رسمية لعائلته في ألمانيا، ومحمد الحلاق لإجرائه عملا جراحيا، ومحمد عثمان، وعبد الرحمن ويس، وسيمون امين لاستكمال شفائهم من الإصابة التي لحقت بهم في الفترة الماضية، إضافة الى مجموعة من اللاعبين حالت مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا من الالتحاق بالمعسكر.

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المصدر: "facebook/syrianfa"