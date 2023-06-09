 قائمة منتخب تونس لمواجهتي غينيا الاستوائية والجزائر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس لكرة القدم، بقيادة المدرب جلال القادري، اليوم الجمعة، قائمة من 26 لاعبا، استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقية، والجزائر وديا.

ويستعد منتخب تونس "نسور قرطاج" لمواجهة غينيا الاستوائية يوم 17 يونيو، في العاصمة مالابو، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقية "كوت ديفوار 2023"، ومن ثم يسافر إلى عنابة لمواجهة نظيره الجزائري يوم 20 من الشهر الجاري أيضا.

وفي ما يلي قائمة منتخب تونس لمواجهة غينيا الاستوائية والجزائر:

لحراسة المرمى: أيمن دحمان (النادي الصفاقسي)، بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري التونسي)، إدريس العرفاوي (دينزي البلجيكي)، معز حسن (النادي الإفريقي).

لخط الدفاع: أسامة الحدادي (غروتر فيورث الألماني)، ياسين مرياح (الترجي)، منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي)، علاء غرام (النادي الصفاقسي، يان فاليري (آنجيه الفرنسي)، وجدي كشريدة (أتريمتوس اليوناني)، محمد دراغر (لوزيرن السويسري)، علي العابدي (كان الفرنسي)، مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي).

لخط الوسط: أنيس بن سليمان (بروندبي الدنماركي)، عيسى العيدوني (يونيون برلين الألماني)، محمد الضاوي (الأهلي المصري)، فراس بالعربي (عجمان الإماراتي)، هيكل الشيخاوي (الاتحاد المنستيري) محمد علي بن رمضان (الترجي)، حنبعل المجبري (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، أسامة عبيد (النجم الساحلي).

لخط الهجوم: إلياس العاشوري (فيبورغ الدنماركي)، هيثم الجويني (الملعب التونسي)، عصام الجبالي (نادي غامبا أوساكا الياباني)، حمدي العبيدي (النادي الإفريقي)، أسامة بوقرة (الأولمبي الباجي).

المصد: وكالات