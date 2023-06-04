الدوري الإيطالي.. نابولي يودع سباليتي بنصر مبين ويرفع الكأس أخيرا

ودع نابولي مدربه لوتشيانو سباليتي بفوزه على سامبدوريا 2-0 في المرحلة الختامية للموسم، بعد أن كتب التاريخ بقيادة الفريق إلى لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وافتتح النيجيري فيكتور أوسيمهن التسجيل من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه منتصف الشوط الأول، مسجلا هدفه الـ26 في الدوري هذا الموسم ليحرز لقب الهداف.

وضمن البديل الأرجنتيني جوفاني سيميوني، الفوز بتسديدة رائعة بعيدة المدى قبل خمس دقائق من النهاية واحتفل برفع قميص لنابولي سبق أن ارتداه أسطورة النادي مواطنه دييغو ماردونا الذي قاد النادي إلى لقبيه الوحيدين سابقا في الدوري عامي 1987 و1990.

وبعد أن قاد نابولي إلى إنهاء الموسم مع 90 نقطة وبفارق 16 نقطة عن لاتسيو الوصيف، سيأخذ سباليتي إجازة لمدة سنة ولن يتولى الإشراف على أي فريق بعد أن بلغ 64 عاما كأكبر مدرب يتوج بطلا في الدوري الإيطالي.

وتبعت المباراة مراسم تتويج نابولي بلقب الدوري على أرض الملعب.

المصدر: وكالات