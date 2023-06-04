التشكيلة الأساسية لموقعة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن المدير الفني لنادي الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة الوداد المغربي يوم الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وضيفه الوداد، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة الأهلي للمباراة كالآتي:

حراسة المرمى: شوبير

خط الدفاع: هاني، ياسر إبراهيم، عبدالمنعم، علي معلول

الوسط: حمدي فتحي، ديانج، مروان عطية

خط الهجوم: تاو ، الشحات، كهربا.

من جانبه، سيعتمد المدير الفني لنادي الوداد، البلجيكي سفين فاندنبروك، على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: يوسف مطيع.

خط الدفاع:- العملود ، أمين فرحان، أرسين زولا، يحيى عطية الله.

خط الوسط:- رضي الجعدي، يحيى جبران، جمال الداودي.

خط الهجوم:- زهير المترجي، أيمن الحسوني، صامبو.

المصدر: RT