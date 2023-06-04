الاتحاد العراقي يوقع عقدا مع رابطة "الليغا" لتنظيم دوري المحترفين

وقع الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الأحد في العاصمة بغداد، اتفاقية شراكة مع رابطة الدوري الإسباني للعبة "الليغا" لتنظيم دوري المحترفين العراقي.

وجرت مراسيم توقيع الاتفاقية التي لم يعلن رسميا عن قيمتها المالية في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووقعها عن الجانب العراقي رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم عدنان درجال وعن رابطة الدوري الإسباني خافير تيباس الذي يترأس الرابطة منذ 2013.

وقال درجال "إنه يوم تاريخي لكرة القدم في العراق، لم أتوقع أن تكون رابطة الدوري الإسباني شريكا لنا في هذا المشروع الذي لم أتوقع انطلاقه بهذه السرعة لولا دعم رئيس الحكومة".

وأضاف درجال موجها شكره إلى مسؤولي المحافظات العراقية "يتضمن المشروع إنشاء مراكز تخصصية لتطوير كرة القدم في كل محافظة عراقية، ينتظرنا عمل كبير ليعود العراق إلى قمة آسيا".

من جهته، ذكر رئيس رابطة الدوري الإسباني تيباس خلال حفل التوقيع "الجميع سيبذل جهودا كبيرة من أجل إنجاح هذا المشروع وهو أكبر من مجرد كرة قدم".

وتقوم شركات تجارية عراقية كبيرة برعاية هذه الاتفاقية لم يكشف درجال عن الأرقام المالية التي تساهم بها هذه الشركات الراعية.

ويتضمن العقد المبرم بين الاتحاد العراقي ورابطة الدوري الإسباني تطوير المواهب الكروية في البلاد ورعاية الدوري العراقي للمحترفين وتحسين خبرات العاملين في الأندية والمدربين.

المصدر: وكالات