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شاهد.. تصرف ميسي بعد مباراته الأخيرة مع سان جيرمان يثير جدلا واسعا

الرياضة

شاهد.. تصرف ميسي بعد مباراته الأخيرة مع سان جيرمان يثير جدلا واسعا
AP
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خاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس السبت، آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان وانتهت بهزيمة فريق العاصمة أمام كليرمون 3-2 لحساب الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وكان سان جيرمان ضمن التتويج بلقب الدوري الفرنسي في الجولة الماضية وكانت مواجهة كليرمون شكلية.

وبعد مباراة الأمس، بدأت احتفالات لاعبي الفريق الباريسي بالتتويج على أرض الملعب.

ولكن ميسي أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر له فيديو وهو يتوجه إلى غرفة تبديل الملابس بينما كان لاعبو سان جيرمان يقومون بلفة شرفية حول الملعب لتحية الجماهير.

وبعد ثوان من قرار ميسي بالانسحاب من الاحتفالات، غادر نيمار بدوره الذي لم يشارك في لقاء كليرمون بسبب الإصابة.

وكان نادي باريس سان جيرمان، أعلن قبل لقاء كليرمون، أن مهاجمه بطل العالم الأرجنتيني ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم.

وقال نادي العاصمة في بيان: "بعد موسمين في العاصمة، ستنتهي مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان مع انتهاء موسم 2022-2023".

ورحل ميسي عن الفريق الباريسي في ظل انتهاء تعاقده مع النادي في 30 يونيو الجاري، ليصبح حرا في الانتقال إلى أي فريق.

المصدر: RT

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