شاهد.. تصرف ميسي بعد مباراته الأخيرة مع سان جيرمان يثير جدلا واسعا

خاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس السبت، آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان وانتهت بهزيمة فريق العاصمة أمام كليرمون 3-2 لحساب الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وكان سان جيرمان ضمن التتويج بلقب الدوري الفرنسي في الجولة الماضية وكانت مواجهة كليرمون شكلية.

وبعد مباراة الأمس، بدأت احتفالات لاعبي الفريق الباريسي بالتتويج على أرض الملعب.

Vous voyez ça ? J’espère que tous les grands joueurs qui hésiterons à signer verront cette vidéo.

Au PSG on ne respecte aucun joueur, Neymar, Messi.



Que plus personne ne signe chez eux, ils ne le méritent pas pic.twitter.com/mFFcKtKJdE — 𝑃𝐴𝑈𝐿 (@LUAP_31) June 4, 2023

ولكن ميسي أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر له فيديو وهو يتوجه إلى غرفة تبديل الملابس بينما كان لاعبو سان جيرمان يقومون بلفة شرفية حول الملعب لتحية الجماهير.

Ong Neymar is a true friend. He was all set and ready to celebrate until he saw Messi walking down into the tunnel and followed him. 💙 pic.twitter.com/MIc8Hzzu7A — Pedri II🗿 (@TraviisSZN) June 4, 2023

وبعد ثوان من قرار ميسي بالانسحاب من الاحتفالات، غادر نيمار بدوره الذي لم يشارك في لقاء كليرمون بسبب الإصابة.

Messi se fue directo al vestuario, para no saludar a los Fans y ultras que le estaban pitando



Cuando Neymar ve que entro Messi se fue atrás de el como un perrito 🐶



Lo digo ahora, Neymar es el culpable de que en Brasil hoy por hoy se perdió la rivalidad con Argentina de años,… pic.twitter.com/zKEY2gXl3u — Arielipillo (@arielipillo) June 4, 2023

وكان نادي باريس سان جيرمان، أعلن قبل لقاء كليرمون، أن مهاجمه بطل العالم الأرجنتيني ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم.

وقال نادي العاصمة في بيان: "بعد موسمين في العاصمة، ستنتهي مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان مع انتهاء موسم 2022-2023".

ورحل ميسي عن الفريق الباريسي في ظل انتهاء تعاقده مع النادي في 30 يونيو الجاري، ليصبح حرا في الانتقال إلى أي فريق.

المصدر: RT