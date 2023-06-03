كأس الكونفدرالية.. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بأول لقب قاري في تاريخه

توج اتحاد العاصمة الجزائري السبت بأول لقب قاري في تاريخه بإحرازه كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم رغم هزيمته أمام ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني 0-1 في إياب الدور النهائي.

ونال اتحاد العاصمة لقب البطولة، بعد مباراة شدت أعصاب عشرات الآلاف من مشجعيه.

🏆 𝗖 𝗛 𝗔 𝗠 𝗣 𝗜 𝗢 𝗡 𝗦 🏆



🇩🇿 @USMAofficiel write history to record their first-ever #TotalEnergiesCAFCC title. 👏 pic.twitter.com/91AAjKpSnn — TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) June 3, 2023

واستفاد اتحاد العاصمة من فوزه ذهابا في تنزانيا 2-1، ليسعد عشرات الآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في ملعب "5 جويلية".

وبات اتحاد العاصمة أول فريق جزائري يتوج بلقب البطولة بشكلها الحديث الذي انطلق عام 2004.

المصدر: وكالات