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كأس الكونفدرالية.. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بأول لقب قاري في تاريخه

الرياضة

كأس الكونفدرالية.. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بأول لقب قاري في تاريخه
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توج اتحاد العاصمة الجزائري السبت بأول لقب قاري في تاريخه بإحرازه كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم رغم هزيمته أمام ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني 0-1 في إياب الدور النهائي.

ونال اتحاد العاصمة لقب البطولة، بعد مباراة شدت أعصاب عشرات الآلاف من مشجعيه.

واستفاد اتحاد العاصمة من فوزه ذهابا في تنزانيا 2-1، ليسعد عشرات الآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في ملعب "5 جويلية".

وبات اتحاد العاصمة أول فريق جزائري يتوج بلقب البطولة بشكلها الحديث الذي انطلق عام 2004.

المصدر: وكالات

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