كأس الكونفدرالية.. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بأول لقب قاري في تاريخه
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توج اتحاد العاصمة الجزائري السبت بأول لقب قاري في تاريخه بإحرازه كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم رغم هزيمته أمام ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني 0-1 في إياب الدور النهائي.
ونال اتحاد العاصمة لقب البطولة، بعد مباراة شدت أعصاب عشرات الآلاف من مشجعيه.
🏆 𝗖 𝗛 𝗔 𝗠 𝗣 𝗜 𝗢 𝗡 𝗦 🏆— TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) June 3, 2023
🇩🇿 @USMAofficiel write history to record their first-ever #TotalEnergiesCAFCC title. 👏 pic.twitter.com/91AAjKpSnn
واستفاد اتحاد العاصمة من فوزه ذهابا في تنزانيا 2-1، ليسعد عشرات الآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في ملعب "5 جويلية".
وبات اتحاد العاصمة أول فريق جزائري يتوج بلقب البطولة بشكلها الحديث الذي انطلق عام 2004.
المصدر: وكالات