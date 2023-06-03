ميسي يهدر فرصة هدف محقق بغرابة في مباراته الأخيرة مع سان جيرمان (فيديو)

أهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة تسجيل هدف محقق بغرابة في مباراة فريقه باريس سان جيرمان وضيفه كليرمون في الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الفرنسي يوم السبت.

وفي الدقيقة 53 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، انسل مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي من وسط الملعب وانطلق بسرعة البرق متجاوزا دفاع كليرمون، قبل أن يهيأ كرة على طبق من ذهب لميسي أمام الحارس لكن النجم الأرجنتيني سددها على غير العادة عالية وبعيدة عن المرمى.

O tanto que o Messi errou esse gol de propósito NÃO TÁ ESCRITOpic.twitter.com/VKEsPKj7m3 — Central Cristiano Ronaldo (@CentralCR7BR) June 3, 2023

Messi its time to learn the shahada brother pic.twitter.com/ZGgS7W2hhX — Albi 🇽🇰 (@albiFCB7) June 3, 2023

وانتهت المباراة بخسارة سان جيرمان بنتيجة 2-3.

وكانت هذه المباراة الأخيرة لميسي مع سان جيرمان حيث سيرحل عن الفريق بعد انتهاء عقده وعدم اتفاق الطرفين على تجديد ارتباطهما.

المصدر: RT