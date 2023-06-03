التونسية أنس تصعد إلى الدور الرابع في رولان غاروس

تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الرابع في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزها على الصربية أولغا دانيلوفيتش يوم السبت.

وحسمت أنس المصنفة سابعة في البطولة، المباراة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 4-6، و6-4، و6-2، وذلك في غضون ساعتين و12 دقيقة، لتواجه في الدور المقبل الأمريكية برناردا بيرا.

وعادلت أنس بالتالي أفضل نتائجها في رولان غاروس، حيث سبق وأن وصلت إلى الدور الرابع مرتين من قبل عامي 2020 و2021.

وعانت أنس في مستهل العام الحالي بعد نهاية رائعة للماضي عندما بلغت نهائيين كبيرين في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز وحققت أول ألقابها في دورات الألف نقطة في مدريد.

وخرجت أنس من الدور الثاني في أستراليا المفتوحة وانسحبت من العديد من الدورات بسبب الإصابة وخرجت من البعض الآخر في أدوار مبكرة.

وحققت التونسية لقب دورة تشارلستون الأمريكية وبلغت نصف نهائي دورة شتوتغارت، قبل أن تنسحب بسبب إصابة تعرضت لها خلال مباراتها ضد البولندية إيغا شفيونتيك، ما حرمها من الدفاع عن لقبها في مدريد، قبل أن تعود في روما وتخرج من مباراتها الافتتاحية.

المصدر: وكالات