أول تعليق لميسي بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان

ودع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه باريس سان جيرمان وجماهيره بعد إعلان رحيله عن النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، يوم السبت أن مهاجمه بطل العالم الأرجنتيني ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم المقررة في وقت لاحق يوم السبت.

Le Paris Saint-Germain tient à remercier chaleureusement le septuple Ballon d’Or, vainqueur sous les couleurs Rouge & Bleu d’un Trophée des Champions et de deux titres de champion de France. #MerciMessi 🔴🔵 pic.twitter.com/uQrZJzfqX2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023

وقال نادي العاصمة في بيان: "بعد موسمين في العاصمة، ستنتهي مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جرمان مع انتهاء موسم 2022-2023".

وفي رسالة وداعية، قال ميسي عبر موقع نادي باريس سان جيرمان: "شكرا للنادي، ولمدينة باريس وسكانها على هذين العامين، وأتمنى لهم الأفضل في المستقبل".

ورحل ميسي عن الفريق الباريسي في ظل انتهاء تعاقده مع النادي في 30 يونيو الجاري، ليصبح حرا في الانتقال إلى أي فريق.

وأحرز النجم الأرجنتيني 32 هدفا إضافة إلى 35 تمريرة حاسمة في 74 مباراة مع سان جيرمان، وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب محلية: الدوري في مناسبتين وكأس السوبر الفرنسي.

ويترقب الجميع قرار ميسي بشأن وجهته المقبلة بين أندية الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي وبرشلونة الإسباني.

المصدر:psg.fr