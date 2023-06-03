غوندوغان يسجل هدفا تاريخيا في نهائي كأس إنجلترا (فيديو)

سجل لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان، هدفا تاريخيا في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد غريمه مانشستر يونايتد المقامة الآن في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز الدولي الألماني هدف التقدم لمانشستر سيتي بعد مرور 13 ثانية فقط.

THAT'S UNBELIEVABLE 🤯@IlkayGuendogan with an incredible volley for @ManCity, and it's the FASTER EVER #EmiratesFACup Final goal! pic.twitter.com/x95dNx9a8w — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023

وذكرت شبكة "سكواكا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن هدف غوندوغان هو الأسرع في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

13 seconds. ⏱️



İlkay Gündoğan's superb strike is the fastest goal in FA Cup final history. 🤯



(Video via @itvfootball)#FACupFinalpic.twitter.com/OFdWbhy3lK — Squawka Live (@Squawka_Live) June 3, 2023

وتشير النتيجة إلى التعادل 1-1 بين مانشستر سيتي ويونايتد بعد نهاية الشوط الأول.

المصدر: "سكواكا"





