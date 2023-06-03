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غوندوغان يسجل هدفا تاريخيا في نهائي كأس إنجلترا (فيديو)

الرياضة

غوندوغان يسجل هدفا تاريخيا في نهائي كأس إنجلترا (فيديو)
AP
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سجل لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان، هدفا تاريخيا في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد غريمه مانشستر يونايتد المقامة الآن في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز الدولي الألماني هدف التقدم لمانشستر سيتي  بعد مرور 13 ثانية فقط.

وذكرت شبكة "سكواكا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن هدف غوندوغان هو الأسرع في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتشير النتيجة إلى التعادل 1-1 بين مانشستر سيتي ويونايتد بعد نهاية الشوط الأول.

المصدر:  "سكواكا"



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