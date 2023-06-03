رولان غاروس.. انسحاب ريباكينا المصنفة رابعة عالميا

انسحبت الكازاخستانية يلينا ريباكينا المصنفة رابعة عالميا من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، ثانية البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام وذلك بسبب "الحمى".

وكانت ريباكينا تستعد لمواجهة الإسبانية سارا سوريبيس تورمو في الدور الثالث من البطولة المرشحة لإحراز لقبها بعد تتويجها بدورة روما للألف نقطة الشهر الماضي.

وقالت ريباكينا "لم أكن أشعر في حالة جيدة بالأمس وفي اليوم الذي سبقه أيضا. لم أنم الليلة الماضية".

وأضافت "أعاني من حمى ودوار في الرأس وأجد صعوبة في التنفس. حاولت في حصة الإحماء، لكن أعتقد أنني اتخذت القرار الصائب بالانسحاب".

وتابعت "أعتقد بأنه مع معاناتي من الحساسية، فإن جهاز المناعة لدي عانى من بعض الضعف والتقطت شيئا ما. الطبيب قال إن ثمة فيروس في باريس".

وأكدت اللاعبة المولودة في موسكو أن تركيزها منصب على تعافيها قبل الدفاع عن لقبها في بطولة ويمبلدون "الخطة هي المشاركة في دورات برلين، إيستبورن وويمبلدون. لا يوجد العديد من الدورات على الملاعب العشبية. لكن الأهم هو أن أستعيد عافيتي".

ومن شأن انسحاب ريباكينا فتح الطريق أمام البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا وحاملة اللقب العام الماضي، لبلوغ النهائي في رولان غاروس علما بأنها كانت مرشحة لمواجهة ريباكينا في نصف النهائي.

المصدر: أ ف ب