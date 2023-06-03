تقارير: الهلال السعودي يستقر على موعد الإعلان عن ضم ميسي

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن موعد إعلان الهلال السعودي، التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يلعب ميسي (35 عاما) آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان مساء اليوم السبت ضد كليرمون لحساب الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، قبل أن يغادر ملعب "حديقة الأمراء" كلاعب حر بعد عامين في باريس.

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وقالت صحيفة "سبورت"، وفقا لمصادر داخل الهلال، إن الفريق السعودي يخطط للإعلان عن صفقة ميسي، الثلاثاء المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الهلال حدد هذا التاريخ، للحصول على موافقة ميسي النهائية على الصفقة، وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها، لجعل الخبر يحظى بصدى عالمي.

وتؤكد "سبورت" أن ميسي يصر على الكشف عن فريقه الجديد في أسرع وقت، حتى لا يتحول الأمر إلى مسلسل طويل وممل.

وأوضحت الصحيفة أن عرض الهلال السعودي لميسي، يبلغ 400 مليون يورو سنويا.

في حين ذكرت بعض التقارير أن راتب ميسي مع الهلال سيصل إلى 500 أو 600 مليون يورو سنويا.

المصدر: وكالات