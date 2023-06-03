موعد موقعة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس إنجلترا

تتجه الأنظار اليوم السبت إلى ملعب ويمبلي الشهير في لندن، الذي يستضيف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بين مانشستر سيتي وغريمه مانشستر يونايتد.

وتقام المباراة في الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش.

ويأمل مانشستر يونايتد الفوز بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونيل اللقب الثاني هذا الموسم بعد التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وبدوره، يسعى مانشستر سيتي للفوز على جاره مانشستر يونايتد والتتويج بثاني ألقاب الموسم، بعد حصده لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقبل أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان حيث يسعى السيتي لتحقيق ثلاثية تاريخية.

وفي حال نجاحه في التتويج بالألقاب الثلاثة هذا الموسم، فسيصبح مانشستر سيتي ثاني فريق إنجليزي يحقق هذا الإنجاز بعد مانشستر يونايتد الذي حقق ثلاثية تاريخيه مع جيله الذهبي ومدربه الأسطوري أليكس فيرغسون في العام 1999.

المصدر: RT