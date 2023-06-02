"اليويفا" يعفو عن مارتشينياك ويسمح له بإدارة لقاء إنتر ومانشستر سيتي

اعتذر الحكم البولندي شيمون مارتشينياك الجمعة عن حديثه خلال فعالية تجارية مرتبطة بسياسي من اليمين المتطرف وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيدير نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

وكان تعيين مارتشينياك للمباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في 10 يونيو المقبل، بعد أشهر من إدارته لنهائي كأس العالم في قطر، معرضا للخطر يوم الخميس بعد أن نبهت منظمة مناهضة للعنصرية ومقرها وارسو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى ظهور الحكم البولندي في المؤتمر هذا الأسبوع.

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وقال "اليويفا" الجمعة إنه قبل "اعتذارات وتوضيحات مارتشينياك العميقة" وأن المنظمة المناهضة للعنصرية (نيفر آغين) طلبت بعد ذلك الإبقاء على الحكم.

ومن جانبه، كتب مارتشينياك في بيان نشره "اليويفا": "أريد أن أعبر عن اعتذاري العميق عن مشاركتي وأي محنة أو أذى قد تسبب فيه ذلك"، مضيفا أنه تعرض للتضليل ولم يكن يدرك تماما الروابط مع سلاومير مينتزن، زعيم حزب الاتحاد اليميني المتطرف.

وأضاف الحكم "لم أكن أعلم أن (المؤتمر) كان مرتبطا بحركة بولندية يمينية متطرفة. لو كنت على علم بهذه الحقيقة، لكنت رفضت الدعوة بشكل قاطع. أنا ملتزم بالتعلم من هذه التجربة وبالتأكد من عدم حدوث مثل هذه الثغرات في الحكم مستقبلا".

وأشار "اليويفا" إلى قبول (نيفر آغين) لاعتذار مارتشينياك، مؤكدا أن "عزله من شأنه أن يقوض الترويج لمناهضة التمييز".

وأوضح "اليويفا": "بناء على المعلومات المقدمة، يؤكد يويفا أن مارتشينياك سوف يؤدي دوره كحكم لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023".

المصدر: أ ب