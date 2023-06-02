"الكاف" يعلن عن حكم مباراة اتحاد العاصمة ويانغ أفريكانز في نهائي كأس الكونفدرالية

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، للحكم الموريتاني بيدا دهان، مهمة إدارة لقاء اتحاد العاصمة الجزائري مع ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني، غدا السبت في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويساعد دهان في مهمته، جارسون دوس سونتوس من أنغولا، وأرسينيو مارنغول من موزمبيق.

واختير الحكم المصري محمود عاشور، مسؤولا عن تقنية الفيديو "الفار" بمساعدة مواطنيه محمد عبد السيد حسين، ومحمود أحمد.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز اتحاد العاصمة بنتيجة 2-1.

المصدر: cafonline.com