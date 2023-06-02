تطور جديد في صفقة انتقال بنزيما إلى اتحاد جدة

لم يمنح الفرنسي كريم بنزيما، موافقته النهائية للانضمام إلى اتحاد جدة السعودي، رغم "الخط المفتوح" بين بطل الدوري السعودي وهداف ريال مدريد، بحسبما قال مصدر في نادي مدينة جدة.

وقال المصدر داخل النادي المتوج أخيرا بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2009، لوكالة "فرانس برس": "هناك خط مفاوضات مفتوح مع بنزيما، لكن حتى الآن لم يمنح بنزيما مسؤولي الاتحاد الموافقة النهائية على انتقاله للفريق بداية من الموسم المقبل".

ويأمل الاتحاد في ضم أفضل لاعب في العالم لعام 2022، للمشاركة في صفوفه في كأس العالم للأندية المقبلة المقررة في ديسمبر المقبل في السعودية.

إقرأ المزيد

وحقق الاتحاد هذا الموسم بقيادة المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو وهجوم ضارب مؤلف من المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي رومارينيو، نتائج مميزة، فأحرز لقب الدوري بالإضافة إلى الكأس السوبر.

من جهته، ترك هداف ريال مدريد الإسباني أمس الخميس، الباب مفتوحا أمام جميع الاحتمالات حول مستقبله، بقوله خلال حفل تكريم أقامته صحيفة "ماركا" الرياضية على شرفه "لماذا التحدث عن مستقبلي. أنا في مدريد. الذين يتحدثون (بشأن انتقاله) هم على الإنترنت، والإنترنت ليس الحقيقة".

وينتهي عقد بنزيما (35 عاما) مع ريال مدريد في 30 يونيو الحالي، لكنه يستطيع تمديد عقده بقرار منه لموسم إضافي سيكون الخامس عشر له في صفوف الفريق الملكي، بفضل الكرة الذهبية التي حصل عليها العام الماضي وذلك بموجب بند في عقده الأصلي.

وكانت الصحف الإسبانية، قد ذكرت أن بنزيما تلقى عرضا من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين، لجلبه إلى الدوري المحلي حيث يلعب زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر.

المصدر: وكالات