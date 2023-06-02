"لك رأيك ولنا الأرقام".. مدرب سعودي يثير الجدل بعد مقارنته بين الدعيع وبونو

أثار تعليق لسليمان العيسى، أحد مدربي الحراس الذين ينشطون في الدوري السعودي، الجدل بعد مقارنته بين حارس نادي إشبيلية، المغربي ياسين بونو، والحارس السعودي المعتزل محمد الدعيع.

ونشر موقع "EPL WORLD" المختص في الكرة الإنجليزية، صورة لبونو وهو يحمل كأس مسابقة الدوري الأوروبي التي ساهم بشكل كبير في تتويج فريقه إشبيلية بها على حساب روما الأربعاء الماضي، وكتب الموقع على الصور قائلا: "يا له من موسم لأفضل حارس عربي في التاريخ".

ما هذا يا هذا؟

سليمان العيسي غاضب بسبب بونو المثير للجدل .

👇🇲🇦💪💖✌️👏 pic.twitter.com/4u3q2KPuXr — 💫 المهرة 🐎 (@mohranouv06) June 2, 2023

ورد سليمان العيسى على هذه التدوينة "ما هي المعايير التي استندت عليها ليكون بونو الأفضل ومن المجحف نسيان كل الأرقام التي حطمها الكابتن محمد الدعيع مع المنتخب السعودي وناديه في البطولات الآسيوية من أجل مجاملة حارس مرمى ساهم بشكل كبير بأخطائه في عدم تأهل منتخب بلاده لنهائي كأس العالم.. لك رأيك ولنا الأرقام".

ماهي المعايير التي استندت عليها ليكون بونو الافضل ومن المجحف نسيان كل الارقام التي حطمها الكابتن محمد الدعيع مع المنتخب السعودي وناديه في البطولات الاسيوية من اجل مجاملة حارس مرمى ساهم بشكل كبير باخطائه في عدم تاهل منتخب بلاده لنهائي كاس العالم لك رأيك ولنا الارقام — مدرب الحراس سليمان العيسى🇸🇦 (@coach1saudi) June 1, 2023

وأثار هذا التعليق جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن بونو اختير كأفضل لاعب في مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي، كما اختير عدة مرات كأفضل لاعب في مباريات المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم الأخيرة بقطر، حيث حقق "أسود الأطلس" أفضل إنجاز في تاريخ الكرة العربية والإفريقية بوصولهم للدور نصف النهائي قبل خروجهم على يد فرنسا.

المصدر: RT