بنزيما يتسبب في السخرية من أسطورة الاتحاد السعودي

تسبب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في سخرية الجماهير من محمد نور أسطورة نادي الاتحاد، وذلك بعد إصرار الأخير على تعاقد ناديه مع نجم ريال مدريد الإسباني.

ورد النجم الفرنسي، أمس الخميس، على الأنباء التي ربطته بالرحيل عن ريال مدريد من أجل الانتقال لنادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكد على استمراره مع الملكي لموسم آخر، داحضا كل ما يتردد عبر الانترنت.

وعلق محمد نور عبر برنامج "ملعب SBC" على صفقة بنزيما "المزعومة"، حيث أكد على أن الأخبار تؤكد هذا الأمر، وأن النجم الفرنسي بات قريبا جدا من نادي الاتحاد.

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وسخر متابعو البرنامج على موقع "تويتر" من تصريحات نور، حيث علق أحدهم قائلا بالعامية السعودية: "بس سوي تحديث لتويتر"، في إشارة إلى عدم متابعة نور لآخر تطورات الصفقة.

ومن المنتظر أن يخوض بنزيما آخر مباراة لريال مدريد في الموسم مساء يوم الأحد المقبل، عندما يواجه أتلتيك بيلباو، وبعدها سيحدد كريم موقفه من الاستمرار مع ناديه.

وزعمت تقارير صحفية إسبانية أن المهاجم الفرنسي تلقى عرضا مغريا من نادي اتحاد جدة، للظفر بخدماته خلال "الميركاتو" المقبل.

وأكدت صحيفة "إلموندو" الفرنسية، أن الدوري السعودي قدم عقدا لبنزيما يمتد لموسمين تبلغ قيمته 400 مليون يورو.

يذكر أن عقد بنزيما الحالي ينتهي مع ريال مدريد في 30 يونيو الجاري.

المصدر:goal