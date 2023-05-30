برشلونة يوجه طلبا هاما لميسي قبل توقيعه مع أي فريق

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي برشلونة وجه طلبا مهما إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله في ظل رغبة "البارسا" في استعادته.

وتجمع جل التقارير القادمة من فرنسا وإسبانيا، على أن ميسي سيرحل عن باريس سان جيرمان مع انتهاء عقده في الشهر المقبل.

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وذكرت صحيفة "سبورت"، أن إدارة نادي برشلونة طلبت من ميسي إمهالها أسبوعا قبل اتخاذ أي قرار رسمي بشأن النادي الذي سينتقل له.

وأوضحت الصحيفة: "النادي يتوقع أنه، بداية الأسبوع المقبل، سيأتي رد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بخصوص الخطة التي تم تقديمها، حيث سيكون، يوم الثلاثاء المقبل، حاسما في مستقبل ميسي مع برشلونة".

ولا يمكن للنادي الكتالوني إبرام أي صفقة حتى توافق رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم على خطة الجدوى المالية التي قدمها النادي.

وحسب "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن على برشلونة أن يرفع دخله بمقدار 25 بالمئة على الأقل، حتى يحصل على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني للتعاقد مع لاعبين إضافيين.

وأكدت الصحيفة، أنه بمجرد الموافقة على الخطة، سيتطلع برشلونة للتصديق على تجديد عقد مدافعه رونالد أراوخو ولاعب خط وسطه غافي، وبعد ذلك مباشرة، سيبدأ عملية التعاقد مع ميسي.

وبالتوازي، بإمكان ميسي بسهولة أن يصبح أعلى رياضي في التاريخ دخلا إن وافق على عرض من الهلال السعودي، حيث تحدثت تقارير على أنه سيتقاضى ما يقرب من نصف مليار يورو في الموسم الواحد.

المصدر: سبورت + "إلموندو ديبورتيفو"