إيكاردي يقود غلطة سراي لحصد لقبه الـ23 في الدوري التركي

قاد الأرجنتيني ماورو إيكاردي فريقه غلطة سراي إلى التتويج بلقب الدوري التركي للمرة الـ23 في تاريخه بتسجيله ثنائية في فوزه على أنقرة غوجو 4-1 الثلاثاء في المرحلة الـ34 قبل الأخيرة.

وسجل إيكاردي المعار من باريس سان جيرمان الفرنسي ثنائيته في الدقيقتين السابعة و38 رافعا رصيده إلى 21 هدفا مع سبع تمريرات حاسمة.

وأضاف باريس ألبر يلماظ الهدف الثالث (73) والبرتغالي سيرجيو أوليفيرا الرابع (78)، فيما سجل الأنغولي ميلسون الهدف الوحيد لنادي أنقرة غوجو في الدقيقة 16.

وهو اللقب الأول لغلطة سراي منذ موسم 2018-2019 والـ23 في تاريخه معززا رقمه القياسي في عدد الألقاب بفارق أربعة ألقاب عن فنربخشة الغائب عن الألقاب منذ عام 2014.

وعزز غلطة سراي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر في أسوأ مركز له في تاريخه، موقعه في الصدارة برصيد 82 نقطة بفارق خمس نقاط أمام فنربخشة.

وسيحتفل رجال المدرب أوكان بوروك باللقب الأحد المقبل خلال الدربي ضد فنربخشة.

واستفاد غلطة سراي كثيرا من تعاقده الصيف الماضي مع إيكاردي والأوروغوياني لوكاس توريرا، قبل أن يضم في فترة الانتقالات الشتوية البلجيكي دريس مرتنس وأوليفيرا والدولي الإيطالي نيكولو زانيولو.

المصدر: وكالات