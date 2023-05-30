موعد موقعة تونس والبرازيل في ثمن نهائي مونديال الشباب

بلغ منتخب تونس الدور ثمن النهائي لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة حاليا في الأرجنتين، بسيناريو مثير ليضرب موعدا ناريا من البرازيل.

وعلى الرغم من خسارته افتتاحا أمام إنجلترا 0-1 ضمن المجموعة الخامسة، ثم فوزه على العراق في الجولة الثانية، بثلاثية نظيفة وخسارته مجددا في الجولة الثالثة الأخيرة أمام أوروغواي بهدف دون رد، نجح منتخب تونس في حجز مقعده في الدور ثمن النهائي، مستفيدا من فوز فرنسا على هندوراس 3-1.

واحتل المنتخب التونسي المركز الثالث في المجموعة الخامسة ليحقق التأهل إلى ثمن النهائي بين أفضل المنتخبات المحتلة للمركز الثالث.

وسيواجه منتخب تونس نظيره البرازيلي في ثمن نهائي المونديال.

- موعد مباراة تونس والبرازيل



من المقرر أن تقام المباراة غدا الأربعاء في ملعب "سيوداد دي لا بلاتا".

وتنطلق أحداث المواجهة في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت تونس، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر: RT