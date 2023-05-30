أنس جابر تستهل مشوارها بنجاح في "رولان غاروس"

بلغت التونسية أنس جابر المصنفة سابعة عالميا، الدور الثاني من بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزها على الإيطالية لوتشيا برونزيتي المصنفة 65، الثلاثاء.

وجاء فوز أنس بمجموعتين نظيفتين 6-4، 6-1.

وتأمل التونسية في أن تحسن مستوياتها في بطولة "رولان غاروس" الفرنسية، إذ تبقى أفضل نتيجة لها الدور الرابع في 2020 و2021، وهي الأسوأ في البطولات الكبرى.

وتلتقي اللاعبة الملقبة في بلادها بـ"وزيرة السعادة" تاليا إحدى الفرنسيتين أوسيان دودان أو سيلينا يانيتشييفيتش.

وعانت أنس في مستهل العام الحالي بعد نهاية رائعة للماضي عندما بلغت نهائيين كبيرين في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز وحققت أول ألقابها في دورات الألف نقطة في مدريد.

وخرجت أنس من الدور الثاني في أستراليا المفتوحة وانسحبت من العديد من الدورات بسبب الإصابة وخرجت من البعض الآخر في أدوار مبكرة.

وحققت التونسية لقب دورة تشارلستون الأمريكية وبلغت نصف نهائي دورة شتوتغارت، قبل أن تنسحب بسبب إصابة تعرضت لها خلال مباراتها ضد البولندية إيغا شفيونتيك، ما حرمها من الدفاع عن لقبها في مدريد، قبل أن تعود في روما وتخرج من مباراتها الافتتاحية.

المصدر: وكالات