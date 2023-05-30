رسالة "سياسية" من دجوكوفيتش على "عدسة الكاميرا" تثير الجدل في رولان غاروس

أثار الصربي نوفاك دجوكوفيتش الجدل الاثنين بسبب رسالة "سياسية" كتبها على الكاميرا، عقب فوزه في الدور الأول من بطولة "رولان غاروس" للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وكتب المصنف الثالث عالميا المولود في العاصمة الصربية بلغراد الرسالة باللغة الصربية بعد فوزه على الأمريكي ألكسندر كوفاسيفيتش في ملعب "فيليب شاترييه الرئيسي" رسالة مفادها: "كوسوفو قلب صربيا. أوقفوا العنف".

وصرح دجوكوفيتش البالغ 36 عاما لوسائل إعلام صربية في البطولة: "كوسوفو مهدنا ومعقلنا ومركز أهم الأشياء لبلدنا...هناك أسباب عديدة لكتابة ذلك على الكاميرا".

Novak Djokovic wrote “Kosovo is the heart of Serbia. Stop the violence” after his win today at Roland Garros pic.twitter.com/75fSplaVZZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 29, 2023

وأضاف: "أنا لست سياسيا وليست لدي أي نية للمشاركة في نقاشات سياسية، إنه موضوع حساس للغاية. بالطبع يؤلمني كثيرا كصربي أن أرى ما يحدث في كوسوفو والطريقة التي تم بها طرد شعبنا من مكاتب البلدية، لذلك هذا أقل ما يمكنني فعله".

وتابع: "لا أندم على شيء وسأفعل ذلك مرة أخرى لأن موقفي واضح. أنا ضد الحرب والعنف والصراع من أي نوع وقد أظهرت ذلك دائما علنا. بالطبع أتعاطف مع جميع الناس ولكن ما يحدث في كوسوفو هو سابقة في القانون الدولي".

وختم المتوج بـ22 لقبا كبيرا: "كشخصية عامة ولكن أيضا كابن رجل ولد في كوسوفو أشعر بمسؤولية إضافية للتعبير عن دعمي لشعبنا وصربيا ككل".

وقال الاتحاد الفرنسي للتنس الذي ينظم البطولة : "لا توجد قواعد رسمية للبطولات الأربع الكبرى بشأن ما يمكن للاعبين قوله أو ما لا يستطيعون قوله.. لن يصدر الاتحاد أي بيان أو يتخذ أي موقف إزاء هذا الأمر".

ويأمل دجوكوفيتش تجنب أي تشتيت سياسي آخر في إحدى البطولات الكبرى بعد أن دافع عن والده في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي عندما ظهر في مقطع فيديو مع بعض المشجعين وهو يحمل الأعلام الروسية.

وفرقت قوات حفظ السلام بقيادة حلف شمال الأطلسي "ناتو" الاثنين المحتجين الصرب الذين اشتبكوا مرة أخرى مع الشرطة في شمال كوسوفو للمطالبة بإقالة رؤساء البلديات الألبان المنتخبين مؤخرا، مع ارتفاع حدة التوترات العرقية في الدولة الواقعة في منطقة البلقان.

المصدر: "وكالات"