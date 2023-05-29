الدوري المصري.. الأهلي يعبر سيراميكا ويعزز موقعه في الصدارة
اقتنص الأهلي فوزا صعبا ضد ضيفه سيراميكا كليوباترا 1-0 الاثنين بملعب القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الـ27 من الدوري المصري لكرة القدم.
وسجل هدف فوز الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 57، ليحقق "المارد الأحمر" انتصاره السادس تواليا.
هدف الأهلي الأول في سيراميكا كليوباترا عن طريق حسين الشحات#الأهلي#سيراميكا#حسين_الشحات#الدوري_المصري— المايسترو الرياضي⚽️ (@maestrooreyadi) May 29, 2023
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وبهذا الفوز، رفع النادي الأهلي رصيده إلى 62 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة على جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز، علما بأن الأهلي يملك في جعبته أربع مباريات مؤجلة.
في المقابل، تلقى سيراميكا الخسارة الثانية تواليا بقيادة مدربه الجديد حلمي طولان، خلفا للتونسي معين الشعباني، المنتقل لتدريب الترجي التونسي، وتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الـ12.
المصدر: وكالات