يد الزمالك تحمي أحمد الأحمر من هجوم مرتضى منصور

تصدى لاعبو كرة اليد بنادي الزمالك، لهجمات مرتضى منصور رئيس النادي (المعزول)، على قائد الفريق أحمد الأحمر، أسطورة القلعة البيضاء ومنتخب مصر.

وهاجم مرتضى منصور، أحمد الأحمر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس بنادي الزمالك، قائلا: "هناك لاعب بكرة اليد (أحمد الأحمر) أخذ الكأس وأعطاها للجمهور، وهذا الكلام لا يصح أن يحدث".

واحتفل الأحمر بتتويج الزمالك من خلال رفع الكأس والتوجه بها إلى الجماهير، التي دعمت الفريق في صالة النادي الأهلي بالجزيرة، وهو ما أغضب مرتضى منصور.

فيديو الاسطوره احمد الاحمر اللي حا رق مرتضي 🤫🇦🇹🏹 pic.twitter.com/qhYu15X0IT — h͠o͠g͠a͠n͠ (@ahmed_hogan1) May 25, 2023

ونشر محمد رمضان هتلر لاعب اليد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأحمر أسطورة كرة اليد، لا أحد يستطيع إنكار ذلك، وهو خط أحمر.. هو أسطورة منتخب مصر وكل الدعم له".

كما قام حسن وليد قداح ومحمود فلفل وكريم هنداوي ثلاثي الزمالك بنشر صورة لأحمد الأحمر وعلقوا عليها (الأسطورة).

وحصد الفارس الأبيض اللقب الإفريقي عقب تغلبه على غريمه التقليدي الأهلي في عقر داره بنتيجة (26-25)، ليحتفظ زملاء أحمد الأحمر بلقب كأس الكؤوس للعام الثاني على التوالي ويضمن الزمالك المشاركة في كأس السوبر الإفريقي المقبلة.

المصدر: "وسائل إعلام"