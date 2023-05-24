منبوذ برشلونة يتوهج في أمريكا.. بهدف "مارادوني" والاحتفال على طريقة ميسي (فيديو)

خطف لاعب فريق برشلونة الإسباني السابق، ريكي بويج، الأنظار خلال مباراة ناديه الحالي لوس أنجلوس غالاكسي أمام مضيفه لوس أنجلوس (2-0)، في الدور ثمن النهائي لكأس أمريكا المفتوحة.

وأحرز ريكي بويج الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 52 من عمر المباراة، على طريقة الأسطورة مارادونا، حيث تسلم الكرة في وسط الملعب وراوغ ثلاثة لاعبين، قبل أن يرسل الكرة إلى داخل شباك السويسري إلدين ياكوبوفيتش حارس مرمى لو أجلوس، رغم مضايقة مدافع رابع للإسباني.

Our midfield magician 🪄@RiquiPuig doubles the lead over LAFC! pic.twitter.com/sTkjLyWmlw — LA Galaxy (@LAGalaxy) May 24, 2023

واحتفل ركي بويج بهدفه "المارادوني" على طريقة النجم الأرجنتيني الآخر ليونيل ميسي، بخلع قميصه وإظهار رقمه 6 أمام جماهير الفريق المنافس لوس أنجلوس أصحاب الأرض، التي ردت بإلقاء بعض الأشياء على اللاعب الإسباني، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

يذكر أن ريكي بويج (23 عاما) غادر صفوف برشلونة بطريقة مثيرة للجدل بعد 7 سنوات قضاها في قلعة "كامب نو"، حيث استبعده النادي الكتالوني خلال فترة ما قبل الموسم بالعام الماضي 2022، لإجباره على الرحيل في النهاية.

وتحدث ريكي بويج عن طريقة رحيله عن برشلونة قائلا: "لم أر قط ترك اللاعبين في برشلونة وعدم الذهاب في جولة معهم.. ربما أتفهم وضع النادي وأنهم يريدون الضغط على لاعبين للمغادرة، لكن يمكن القيام بذلك بطريقة أخرى".

وأضاف في تصريحاته التي أدلى بها في شهر أغسطس الماضي: "شعرت بخيبة أمل، وجودي في برشلونة بينما كان جميع زملائي في الفريق هنا يلعبون مباريات، يؤذيني كثيرا.. إنه وضع معقد".

المصدر: وسائل إعلام