مفاجأة.. نجم إسباني يقرر تمثيل منتخب المغرب

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية عن حدوث اتصال هاتفي مؤخرا بين براهيم دياز نجم ميلان الإيطالي، ووليد الركراكي مدرب "أسود الأطلس"، أعلمه فيه موافقته على تمثيل منتخب المغرب.

ويملك براهيم دياز، البالغ من العمر 23 عاما، أصولا مغربية من جهة والده وإسبانية من جهة والدته، وهو ما يجعله مؤهلا قانونيا لتمثيل أحد المنتخبين المغربي "أسود الأطلس" أو الإسباني "لا فوريا روخا".

وسبق لبراهيم دياز أن مثل معظم منتخبات إسبانيا للفئات السنية، غير أنه ما زال قادرا على تغيير جنسيته الكروية لمغربية، طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشفت صحيفة "المنتخب"، عن الدور الكبير الذي لعبه حسين خرجة، النجم الأسبق لإنتر ميلان والمكلف بالإشراف على خلية اللاعبين المحترفين في الاتحاد المغربي لكرة القدم، من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين بعد سوء التفاهم الذي حصل بينهما في الفترة الأخيرة.

INFO SOCCER212 🚨



Brahim Diaz avait donné son feu vert à Faouzi Lekjaa il y’a quelques mois le dossier était « réglé »… Mais sans suite ! pic.twitter.com/NsN5M5zPDY — SOCCER212 (@SCCR_212) May 23, 2023

وينتظر أن يكون دياز حاضرا مع منتخب المغرب خلال المواجهة المنتظرة أمام جنوب إفريقيا، المقرر إقامتها يوم 17 يونيو المقبل، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "كوت ديفوار 2023".

ويلعب براهيم دياز مع ميلان "الروسونيري" على سبيل الإعارة من ريال مدريد الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2025.

L’arrêt d’Onana sur la balle de 1-0 ratée par Brahim Diaz. 🧤⛔️



🎥 @CanalplusFootpic.twitter.com/bV5etm9QEP — Actu Foot (@ActuFoot_) May 16, 2023

ويسعى الفريق الإيطالي التوقيع بشكل نهائي مع اللاعب ودفع مبلغ يتراوح بين 25 و30 مليون يورو، ولو أن إمكانية دخوله حسابات "الميرينغي" الموسم المقبل تظل ممكنة.

يذكر أن القيمة السوقية لدياز تبلغ حاليا نحو 20 مليون يورو في بورصة الموقع المختص "ترانسفير ماركت"، بتراجع مليوني يورو عما كانت عليه العام الماضي.

وشارك براهيم دياز في 43 مباراة مع نادي ميلان "الروسونيري" بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، وأسهم في تسجيل 13 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

المصدر: وسائل إعلام