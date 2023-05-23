سلوك غير رياضي.. وأكبر غرامة في تاريخ بطولات التنس

فرضت رابطة محترفي لاعبي التنس العالمية غرامة مالية ضخمة على اللاعب الفرنسي هوغو غاستون بسبب سلوكه غير الرياضي خلال منافسات بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

وغرمت الرابطة اللاعب الفرنسي هوغو بمبلغ وصل إلى 144 ألف دولار على إثر سلوكه في الدور الثاني من بطولة مدريد ذات الـ1000 نقطة.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هذه العقوبة المالية هي الأعلى في تاريخ رياضة التنس على الإطلاق.

وخلال مواجهة هوغو أمام نظيره الكرواتي بورنا تشوريتش في الدور الثاني من البطولة التي أقيمت على الملاعب الترابية، في 28 الشهر الفائت، أقدم اللاعب الفرنسي على حيلة لم تنطل على رابطة محترفي التنس.

في تلك المباراة كان هوغو متأخرا في المجموعة الأولى بنتيجة 3-5، واقترب من خسارتها لصالح منافسه الكرواتي، وكان الإرسال في حوزة اللاعب الفرنسي الذي فشل في اللحاق بالكرة بعد عدة تبادلات، وحينها أخرج كرة أخرى من جيبه وألقاها على الأرض بطريقة متعمدة، في محاولة منه لإقناع الحكم بضرورة إعادة النقطة حتى لا يخسر المجموعة.

Utterly enormous fine for Hugo Gaston for his shithousery in Madrid. Completely off the scale of normal ATP disciplinary measures.pic.twitter.com/BwVsj2oWjWhttps://t.co/bmVC9hIZYY — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) May 22, 2023

وانتهت تلك المباراة بخسارة هوغو غاستون بمجموعتين دون رد بواقع (6-3) و(6-3)، ليغادر البطولة من الدور الثاني.

وتجاوزت قيمة الغرامة المالية التي فرضت على هوغو تلك التي عوقب بها الأسترالي نيك كيريوس في عام 2019، وذلك خلال بطولة سينسيناتي الأمريكية للأساتذة.

وغرم كيريوس بمبلغ 113 ألف دولار عندما قرر الخروج من الملعب في مباراته ضد الروسي كاران خاتشانوف والذهاب إلى المرحاض، رغم عدم حصوله على إذن من الحكم الإيرلندي فيرغس مورفي وقتها.

وأثناء وجوده في الممر المؤدي إلى غرف الملابس شوهد كيريوس وهو يحطم مضربين، قبل أن يعود إلى الملعب ويوجه عبارات نابية للحكم.

المصدر: "وكالات"