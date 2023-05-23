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اجتماع رئاسي لفينيسيوس في مدريد عقب أزمة العنصرية

الرياضة

اجتماع رئاسي لفينيسيوس في مدريد عقب أزمة العنصرية
Globallookpress
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حصل البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، على دعم رئاسي في النادي الملكي، عقب تعرضه للعنصرية.

وجاء ذلك بعد أن تعرض فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية في مباراة الريال وفالنسيا بالدوري الإسباني، أمس الأحد.

وكان مشجعو فالنسيا، وصفوا فينيسيوس بالقرد في معقل الخفافيش ملعب "ميستايا"، ورد المهاجم البرازيلي بالإشارة لأصحاب الهتافات العنصرية لحكم المباراة.

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ونشر الحساب الرسمي للريال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لاجتماع فينيسيوس جونيور مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي.

وكتب حساب الريال على الفيديو: "اجتمع رئيس ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور ليظهر له دعمه ومودته، ويطلعه على كل الخطوات التي ستتخذ للدفاع عنه، والتأكيد أن النادي سيتخذ أقصى الإجراءات لمواجهة خطاب الكراهية".

المصدر: twitter.com/realmadrid

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