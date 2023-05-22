شاهد.. آخر هدف لنجم ليفربول قبل الرحيل عن ملعب "أنفيلد"

ودعت جماهير نادي ليفربول يوم السبت الماضي مهاجمه البرازيلي روبرتو فرمينو، بعد انتهاء مباراة "الريدز" أمام ضيفه أستون فيلا (1-1) في الجولة 37 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنقذ روبرتو فيرمينو فريق ليفربول من الهزيمة، بتسجيله هدف التعادل له في الوقت القاتل عند الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، ليكون ذلك الهدف الأخير للمهاجم البرازيلي بقميص "الريدز" ليودع بشكل مثالي جماهير الفريق على ملعب "أنفيلد".

هدف فيرمينو الأخير في آنفيلد من كل الزوايا الممكنة 😍



مُقدم لكم من @Sonos 📽pic.twitter.com/Nqu9qboEqi — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 21, 2023

وهتفت جماهير "الريدز" باسم روبرتو فيرمينو الذي انضم إلى صفوف ليفربول في 2015، وقضى في أسوار الـ"أنفيلد" 8 سنوات، لتنهمر دموع المهاجم البرازيلي متأثر بذلك ولحظة الوداع.

وشارك روبرتو فيرمينو (31 عاما) في 360 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات، وسجل خلالها 109 أهداف، إضافة إلى 79 تمريرة حاسة، وحقق معه عدة ألقاب: دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليغ"، كأس الرابطة الإنجليزية، كأس الاتحاد الإنجليزي، السوبر الأوروبي، الدرع الخيرية، كأس العالم للأندية.

وارتدى فيرمينو قميص المنتخب البرازيلي الأول في نوفمبر 2014 لأول مرة، ومثل بلاده في كوبا أمريكا 2015، وكأس العالم 2018، وكان جزءًا من المنتخب البرازيلي الذي فاز بكوبا أمريكا 2019.

المصدر: وسائل إعلام