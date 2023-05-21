شاهد.. رد فعل الحكم عندما قدم له مدرب ليدز مالا أثناء سير المباراة

شهدت مباراة ليدز يونايتد مع مضيفه وست هام يونايتد يوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ37 قبل الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واقعة طريفة.

والتقطت عدسات الكاميرات، المدير الفني لنادي ليدز يونايتد، سام ألاردايس، وهو يلتقط ورقة نقدية وجدها بمحض الصدفة على خط الملعب ثم عرضها على الحكم الرابع على سبيل المزاح، لكن الأخير رفض أخذها، قبل أن يعرضها على أحد مساعديه في الكادر الفني وقد رفض هو الآخر ذلك، ليقرر المدرب البالغ من العمر 68 عاما وضعها في جيبه.

Just Big Sam finding a fiver 😅 pic.twitter.com/oO9db4wAn3 — West Ham Xtra (@WestHamXtra) May 21, 2023

Sam Allardyce just found a fiver on the floor and tried to pay the 4th official 🤣#WHULEE



pic.twitter.com/j1Q13qidnW — Reyi (@Reinaldodcg9) May 21, 2023

ولسوء حظ ألاردايس، فلم تستمر ابتسامته حتى نهاية المباراة حيث تعرض فريقه للخسارة بنتيجة 1-3، ليقترب من توديع الدوري الإنجليزي الممتاز للدرجة الأدنى.

Sam Allardyce really found £5 on the touchline and offered it to the fourth official 😅😅😅 pic.twitter.com/spYqPUMucI — ESPN UK (@ESPNUK) May 21, 2023

وبقي ليدز يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن إيفرتون آخر الناجين وبالتالي سيحتاج الأول على الأرجح إلى الفوز على ضيفه توتنهام في المرحلة الأخيرة الأحد المقبل، شرط خسارة إيفرتون أمام ضيفه بورنموث.

وكان ليدز صعد من دوري تشامبيونشيب عام 2020 وقد خسر مباراتين وتعادل في واحدة منذ أن استلم مدربه الجديد سام ألاردايس تدريبه قبل بضعة أسابيع بدلا من الإسباني غافي غارسيا، وذلك في محاولة لتفادي الهبوط.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي