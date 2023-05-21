 
مباشر
عاجل
المقداد: قلنا أننا سننفذ القرار 2254 بما يهم سوريا وسنسعى لحل سياسي ينهي الإرهاب وعقوبات الغرب

شاهد.. رد فعل الحكم عندما قدم له مدرب ليدز مالا أثناء سير المباراة

الرياضة

شاهد.. رد فعل الحكم عندما قدم له مدرب ليدز مالا أثناء سير المباراة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vcom

شهدت مباراة ليدز يونايتد مع مضيفه وست هام يونايتد يوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ37 قبل الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واقعة طريفة.

والتقطت عدسات الكاميرات، المدير الفني لنادي ليدز يونايتد، سام ألاردايس، وهو يلتقط ورقة نقدية وجدها بمحض الصدفة على خط الملعب ثم عرضها على الحكم الرابع على سبيل المزاح، لكن الأخير رفض أخذها، قبل أن يعرضها على أحد مساعديه في الكادر الفني وقد رفض هو الآخر ذلك، ليقرر المدرب البالغ من العمر 68 عاما وضعها في جيبه.

ولسوء حظ ألاردايس، فلم تستمر ابتسامته حتى نهاية المباراة حيث تعرض فريقه للخسارة بنتيجة 1-3، ليقترب من توديع الدوري الإنجليزي الممتاز للدرجة الأدنى.

وبقي ليدز يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن إيفرتون آخر الناجين وبالتالي سيحتاج الأول على الأرجح إلى الفوز على ضيفه توتنهام في المرحلة الأخيرة الأحد المقبل، شرط خسارة إيفرتون أمام ضيفه بورنموث.

وكان ليدز صعد من دوري تشامبيونشيب عام 2020 وقد خسر مباراتين وتعادل في واحدة منذ أن استلم مدربه الجديد سام ألاردايس تدريبه قبل بضعة أسابيع بدلا من الإسباني غافي غارسيا، وذلك في محاولة لتفادي الهبوط.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا