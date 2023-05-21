الدوري الروسي.. سبارتاك يهزم تسيسكا في ديربي موسكو

تغلب نادي سبارتاك على جاره وغريمه تسيسكا في ديربي موسكو بنتيجة 2-1 يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ28 من الدوري الروسي لكرة القدم.

وبادر تسيسكا لافتتاح باب التسجيل عن طريق لاعبه خيسوس ميدينا في الدقيقة 37، وأدرك سبارتاك هدف التعادل عبر مهاجمه الهولندي كوينسي بروميس في الدقيقة 43.

وعاد بروميس في الدقيقة 90، ليسجل هدف الفوز لفريقه بعدما سدد ركلة جزاء تصدى لها حارس تسيسكا إيغور أكينفييف ببراعة قبل أن تعود الكرة للمهاجم الهولندي ويضعها في الشباك.

وبهذا الفوز، رفع سبارتاك رصيده إلى 53 نقطة وارتقى للمركز الثالث، بينما تجمد رصيد تسيسكا عند 54 نقطة وبقي في المركز الثاني وذلك قبل جولتين من ختام المنافسات.

تجدر الإشارة إلى أن نادي زينيت بطرسبورغ، حسم قبل عدة جولات لقب الدوري الروسي لمصلحته.

المصدر: sportrbc.ru