الروسي مدفيديف يصعد إلى نهائي بطولة روما على حساب تسيتسيباس

بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثا عالميا، المباراة النهائية لدورة روما لفئة الألف نقطة في التنس، على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس.

وفاز الروسي باللقاء بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و7-5.

ويلتقي مدفيديف في المباراة النهائية مع الدنماركي هولغر رونه الفائز على النرويجي كاسبر رود 6-7 و6-4 و6-2.

وحقق مدفيديف مفاجأة من العيار الثقيل حيث لم يكن من المتوقع أن يبلغ النهائي على ملاعب العاصمة الإيطالية حيث لم ينجح في السابق في الفوز عليها بأي مباراة.

ويسعى الروسي للظفر بلقبه الـ20 في مسيرته والأول على الأراضي الترابية بعد 18 لقبا على ملاعب صلبة ولقب على الملاعب العشبية.

المصدر: ATP