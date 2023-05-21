أليماني يكشف سبب تراجعه عن مغادرة برشلونة

أكد المدير الرياضي لنادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، ماتيو أليماني، بقاءه مع النادي الكتالوني بعدما كان أعلن مطلع الشهر الحالي رحيله الصيف المقبل.

وقال أليماني قبل انطلاق مباراة برشلونة مع ريال سوسييداد في الدوري الإسباني (1-2) أمس السبت "من الواضح جدا بالنسبة لي: مكاني هنا، في برشلونة، وهو أفضل ناد في العالم. أنا ملتزم بدعم هذا المشروع الذي قطع بالفعل خطوات كبيرة إلى الأمام، وآمل في أن نستمر في الصعود على مدى العامين المقبلين للسيطرة على كرة القدم الأوروبية".

وأكد أليماني أنه كان قريبا جدا من التوقيع مع نادي أستون فيلا الإنجليزي، لأن "الحقيقة هي أن لديهم مشروعا مثيرا للإعجاب"، لكنه أصر على أنه سيبقى في النهاية في برشلونة.

وكرر في مقابلة مع شبكة "دازون" للبث التدفقي "بعد تفكير شخصي، مكاني هنا، في أكبر ناد في العالم، وآمل في أن أبقى لفترة طويلة".

ونال أليماني الثناء جراء عمله على صفقات تعاقد برشلونة مع العديد من اللاعبين بينما كان النادي غارقا في صعوبات مالية، خصوصا أولئك الوافدون في انتقالات مجانية على غرار المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن.

وبالمثل، فقد ساعد أليماني النادي الكتالوني على بيع لاعبين بأجور عالية، بينهم البرازيلي فيليبي كوتينيو والبوسني ميرالم بيانيتش.

يذكر أن أليماني البالغ 60 عاما، عين مديرا رياضيا في نادي برشونة من قبل رئيس النادي جوان لابورتا بعدما تولى الأخير منصبه في مارس 2021.

المصدر: RT