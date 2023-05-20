تعادل بطعم الانتصار.. الوداد يضرب موعدا مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حقق نادي الوداد المغربي تعادلا بطعم الانتصار مع مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 2-2 يوم السبت، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

واستفاد الوداد من مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء والتي انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل إلى المباراة النهائية بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض، ليضرب موعدا مع الأهلي المصري في المباراة النهائية.

وبذلك يتكرر نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي بنفس الفريقين، بعد أن توج الوداد البيضاوي باللقب العام الماضي على حساب الأهلي المصري 2-0.

وكان الأهلي قد حجز بطاقة التأهل الأولى للمباراة النهائية بعدما جدد فوزه أمس الجمعة على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 بعد أن تغلب عليه ذهابا بثلاثية دون رد.

المصدر: RT