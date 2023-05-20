تصرف مشين للاعب تركي بحق المصري تريزيغيه أثناء سجوده يشعل غضب جماهير كرة القدم (فيديو)
أثار سامت أكايدين، لاعب فنربخشة، جدلا واسعا على مواقع التواصل، بعد قيامه "بالبصق" على لاعب طرابزون سبور، المصري محمود حسن تريزيغيه، وذلك خلال مباراة الفريقين في الدوري التركي.
وأظهرت عدسات الكاميرات اللاعب سامت أكايدين وهو "يبصق" في تجاه تريزيغيه أثناء سجود الأخير احتفالا بتسجيله هدف فريقه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 80.
🔴 بيان حول واقعة البصق على تريزيجيه أثناء سجوده— Khaled Attia (@kh_attia) May 20, 2023
نادي طرابزون التركي يدين واقعة بصق لاعب فنربخشه التركي صمد أكايدين على الدولي المصري لاعب طرابزون، محمود ترزيجيه أثناء سجوده بعد احتفاله بهدف خلال الفوز 3-1 على فنربخشه، الخميس الماضي، في الدوري التركي.
الواقعة أثارت جدلاً واسعًا… pic.twitter.com/S2i9cAY0nj
Samet Akaydın & Trezeguet olayının en net açısı. pic.twitter.com/ewk1HNtUMG— Tek Yol FENER (@TekYolFener) May 20, 2023
وتسبب تصرف اللاعب التركي في غضب عدد من جمهور كرة القدم.
بصق باتجاه لاعب لأنّه سجد ❗️— حامد العلي (@Hamed_Alali) May 20, 2023
تركيا : نادي “طرابزون سبو” التركي ينشر بيان يندد فيه ببصق مدافع فنربهشة "samet akaydin" تجاه محمود تريزيجيه أثناء سجوده بعد تسجيل هدف pic.twitter.com/3v4KY5kht5
وانتهت المباراة بخسارة رفاق تريزيغيه بنتيجة 1-3.
ويقدم تريزيغيه أداء جيدا هذا الموسم مع فريقه طرابزون سبور، حيث ساهم في تسجيله 11 هدفا في الدوري التركي، إذ أحرز الدولي المصري ثمانية أهداف وصنع ثلاثة أهداف أخرى
المصدر: مواقع التواصل