"اخرس".. غوارديولا يعلق على لقطة مشادته مع دي بروين في لقاء ريال مدريد

أصر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على أنه ليست لديه أي مشكلة مع نجم فريقه، كيفن دي بروين الذي دخل معه في جدال خلال لقاء "السيتي" وريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة التي انتهت بفوز كاسح لمانشستر سيتي برباعية دون رد ليتأهل لنهائي دوري الأبطال، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لقطة غوارديولا وهو يصرخ في دي بروين خلال إحدى الألعاب بالشوط الثاني، قائلا: "مرر الكرة.. مرر الكرة".

Pep Guardiola: “Pass the ball!, Pass the ball!



Kevin De Bruyne “Shut up! Shut Up!” pic.twitter.com/LxicqfkUYp — Troll Football (@TrollFootball) May 18, 2023

وبعد فقدان النجم البلجيكي للكرة لصالح ريال مدريد، لوح بيده غاضبا نحو مدربه، ووجه له عبارة "اخرس.. اخرس".

وخلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي المقررة غدا الأحد لحساب المرحلة الـ37 من الدوري الإنجليزي، سئل غوارديولا عن مشادته مع دي بروين فرد قائلا: "أنا أحب هذا النوع من ردود الفعل من كيفن. نحن نصرخ في وجه بعضنا البعض وأنا أحب ذلك وأنا أحب هذه الطاقة".

وأضاف مبررا عصبية اللاعب البلجيكي: "يجب أن ترى عدد المرات التي صرخ فيها علي في التدريبات، وهذا ما نحتاجه منه".

وأكمل المدرب الإسباني: "الأمر ليس شخصيا، فأنت بحاجة إلى هذه الأمور لتكون قادرا على المنافسة".

المصدر: ميرور