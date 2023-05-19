بسبب صلاح.. ليفربول يرسل خطابا غاضبا إلى الاتحاد الإنجليزي

انفجرت إدارة نادي ليفربول في وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب معاناة نجمه المصري محمد صلاح مع التحكيم خلال الموسم الحالي.

وجاء في خطاب أرسله نادي ليفربول إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: "وسط قرار مثير للجدل لم يعاقب عليه لاعب توتنهام، خلال فوز ليفربول على توتنهام 4-3 الشهر الماضي، بعد أن سحب بن ديفيز، صلاح من قميصه، لكن الحكم بول تيرني لم يتخذ أي إجراء ضد اللاعب الويلزي، ثم تقدم توتنهام إلى الطرف الآخر من الملعب وسجل هدفا".

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وتابعت الرسالة: "رد ليفربول فورا على هدف توتنهام، ما أدى إلى تعليقات مثيرة للجدل بعد المباراة من كلوب (مدرب ليفربول) بشأن الحكم تيرني، وتم تغريم مدرب الريدز 75 ألف جنيه إسترليني، وفرض عليه الاتحاد الإنجليزي حظرا على خط التماس خلال مباراتين بسبب تصريحاته".

وبالإشارة إلى هذه الحوادث، رد الاتحاد الإنجليزي في بيان: "وصلت رسالة من ليفربول، موضحة اعتقاد النادي بأن صلاح لم يلق معاملة عادلة من قرارات تحكيمية عدة خلال الموسم خصوصا من تيرني".

وأضاف الاتحاد: "أشار ليفربول إلى حقيقة أن الفريق كان متورطا فيما اعتبره عددا من القرارات المشكوك فيها، وقد أدى ذلك كما قال النادي إلى درجة من الحساسية تجاه تيرني".

المصدر: وكالات