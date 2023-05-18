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مورينيو يحتفل بطريقة خاصة بتأهل روما لنهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

الرياضة

مورينيو يحتفل بطريقة خاصة بتأهل روما لنهائي الدوري الأوروبي (فيديو)
AP
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بلغ روما بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي بتعادله سلبا مع مضيفه باير ليفركوزن في إياب نصف النهائي يوم الخميس، بعد حسمه لقاء الذهاب لصالحه 1-0.

وحسم هدف الشاب إدواردو بوفي في الذهاب تأهل روما المتوج بلقب مسابقة كونفرنس ليغ الموسم الماضي، فيما حد روما من جماح هجوم ليفركوزن للمرة الثانية هذا الموسم، حيث استهل الأخير مباراة الذهاب وبرصيده 14 هدفا في 6 مباريات سجلها تسعة لاعبين مختلفين.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا فيديو لمورينيو وهو يحتفل بطريقة مثيرة بتأهل فريقه، حيث طاف المدرب البرتغالي حول الملعب حتى وصل إلى جماهير روما، ليحتفل معها بجنون.

وقام مورينيو بتوجيه تحية خاصة مع الإمساك بالشباك التي تفصل بين الملعب والجماهير، وقام بهزها مرات عديدة بحماس شديد.

وهذه هي المرة السادسة التي يصعد فيها مورينيو مع أحد الأندية التي يدربها إلى نهائي إحدى البطولات الأوروبية (الدوري الأوروبي، دوري أبطال أوروبا، ودوري المؤتمر الأوروبي).

وفاز مورينيو بجميع المباريات النهائية التي خاضها ولكنه خسر ثلاث مرات لقب كأس السوبر الأوروبي.

ويلعب روما في نهائي الدوري الأوربي مع نادي إشبيلية الذي تأهل على حساب يوفنتوس بفوزه عليه 3-2 في مجموع المباراتين.

المصدر: وكالات

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