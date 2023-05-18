مورينيو يحتفل بطريقة خاصة بتأهل روما لنهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

بلغ روما بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي بتعادله سلبا مع مضيفه باير ليفركوزن في إياب نصف النهائي يوم الخميس، بعد حسمه لقاء الذهاب لصالحه 1-0.

وحسم هدف الشاب إدواردو بوفي في الذهاب تأهل روما المتوج بلقب مسابقة كونفرنس ليغ الموسم الماضي، فيما حد روما من جماح هجوم ليفركوزن للمرة الثانية هذا الموسم، حيث استهل الأخير مباراة الذهاب وبرصيده 14 هدفا في 6 مباريات سجلها تسعة لاعبين مختلفين.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا فيديو لمورينيو وهو يحتفل بطريقة مثيرة بتأهل فريقه، حيث طاف المدرب البرتغالي حول الملعب حتى وصل إلى جماهير روما، ليحتفل معها بجنون.

🎶 There he goes again 🎶



José Mourinho is through to his sixth European final. 💪 pic.twitter.com/aYiAjWoUJZ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 18, 2023

وقام مورينيو بتوجيه تحية خاصة مع الإمساك بالشباك التي تفصل بين الملعب والجماهير، وقام بهزها مرات عديدة بحماس شديد.

AS Roma made it into the Europa League final. This is how José Mourinho celebrates. #B04ROMpic.twitter.com/WVsHd0SxFA — Patrick Berger (@berger_pj) May 18, 2023

وهذه هي المرة السادسة التي يصعد فيها مورينيو مع أحد الأندية التي يدربها إلى نهائي إحدى البطولات الأوروبية (الدوري الأوروبي، دوري أبطال أوروبا، ودوري المؤتمر الأوروبي).

AS Roma are qualified to Europa League final. 🟡🔴🏆 #UEL



It’s the sixth European final (Champions League, Europa League and Conference League included) for José Mourinho.



He won ALL of them; Portuguese coach only lost 3 Super Cup finals. pic.twitter.com/Ur3Tc3zSqE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2023

وفاز مورينيو بجميع المباريات النهائية التي خاضها ولكنه خسر ثلاث مرات لقب كأس السوبر الأوروبي.

ويلعب روما في نهائي الدوري الأوربي مع نادي إشبيلية الذي تأهل على حساب يوفنتوس بفوزه عليه 3-2 في مجموع المباراتين.

المصدر: وكالات