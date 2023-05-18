الروسي مدفيديف يصعد إلى نصف نهائي دورة روما
بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثا عالميا نصف نهائي دورة روما للتنس لفئة الألف نقطة، بفوزه السهل على الألماني يانيك هانفمان الصاعد من التصفيات 6-2 و6-2 اليوم الخميس.
ويلعب مدفيديف الذي احتاج إلى ساعة و20 دقيقة فقط للتخلص من المصنف 101 عالميا، في المربع الذهبي مع الفائز من المباراة التي ستجمع لاحقا بين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس عالميا وصيف بطل العام الماضي، والكرواتي بورنا تشوريتش السادس عشر عالميا.
All he needs is half a chance! 🤯— ATP Tour (@atptour) May 18, 2023
🥶 @DaniilMedwed@InteBNLdItalia | #IBI23pic.twitter.com/OID4dO8fZq
وأكد الروسي الذي لم يفز بأي مباراة على الأراضي الترابية في روما خلال مشاركاته الثلاث السابقة (2018 و2019 و2021)، أنه بات قادرا على فرض نفسه على هذه النوعية من الملاعب بعدما حقق 4 انتصارات في حين لم يخسر سوى مجموعة واحدة.
Daniil means 𝐁𝐔𝐒𝐈𝐍𝐄𝐒𝐒 😮💨— ATP Tour (@atptour) May 18, 2023
No. 3 seed @DaniilMedwed races into the last four in Rome for the first time in his career!@InteBNLdItalia | #IBI23pic.twitter.com/mCujU4Dc2m
ومع صعوده للمربع الذهبي، عادل مدفيديف أفضل نتيجة له على ملاعب ترابية في دورات الألف نقطة، بعد وصوله إلى نصف نهائي دورة مونتي كارلو عام 2019.
ويسعى مدفيديف نحو لقب خامس هذا الموسم وثان في دورات الألف نقطة بعد ميامي.
المصدر: وكالات