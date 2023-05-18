الروسي مدفيديف يصعد إلى نصف نهائي دورة روما

بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثا عالميا نصف نهائي دورة روما للتنس لفئة الألف نقطة، بفوزه السهل على الألماني يانيك هانفمان الصاعد من التصفيات 6-2 و6-2 اليوم الخميس.

ويلعب مدفيديف الذي احتاج إلى ساعة و20 دقيقة فقط للتخلص من المصنف 101 عالميا، في المربع الذهبي مع الفائز من المباراة التي ستجمع لاحقا بين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس عالميا وصيف بطل العام الماضي، والكرواتي بورنا تشوريتش السادس عشر عالميا.

وأكد الروسي الذي لم يفز بأي مباراة على الأراضي الترابية في روما خلال مشاركاته الثلاث السابقة (2018 و2019 و2021)، أنه بات قادرا على فرض نفسه على هذه النوعية من الملاعب بعدما حقق 4 انتصارات في حين لم يخسر سوى مجموعة واحدة.

Daniil means 𝐁𝐔𝐒𝐈𝐍𝐄𝐒𝐒 😮‍💨



No. 3 seed @DaniilMedwed races into the last four in Rome for the first time in his career!@InteBNLdItalia | #IBI23pic.twitter.com/mCujU4Dc2m — ATP Tour (@atptour) May 18, 2023

ومع صعوده للمربع الذهبي، عادل مدفيديف أفضل نتيجة له على ملاعب ترابية في دورات الألف نقطة، بعد وصوله إلى نصف نهائي دورة مونتي كارلو عام 2019.

ويسعى مدفيديف نحو لقب خامس هذا الموسم وثان في دورات الألف نقطة بعد ميامي.

المصدر: وكالات