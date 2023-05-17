"اليويفا" يعلن عن أفضل لاعب في لقاء مانشستر سيتي وريال مدريد

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، جناح مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا، كأفضل لاعب في مباراة "السيتي" وريال مدريد، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وتفوق مانشستر سيتي على ضيفه ريال مدريد برباعية نظيفة، ليبلغ نهائي مسابقة دوري الأبطال، بمجموع نتيجتي الذهاب والعودة (4-1).

واختارت اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سيلفا، كأفضل لاعب في المباراة.

وقالت اللجنة الفنية في بيان مقتضب عبر موقع "يويفا": "سجل (سيلفا) هدفين مهمين وأظهر إبداعا كبيرا ولكنه عمل أيضا بلا كلل من أجل الضغط واستعادة الكرة من وسط الملعب".

وقدم سيلفا أداء رائعا كجناح أيمن، لا سيما في الشوط الأول، عندما أحرز هدفين أنهى من خلالهما آمال ريال مدريد في وقت مبكر.

المصدر: وكالات