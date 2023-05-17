ألونسو يكشف موقفه من الاستمرار مع ليفركوزن

أكد الإسباني تشابي ألونسو أنه سيبقى مدربا لنادي باير ليفركوزن الألماني في الموسم المقبل مشيرا إلى انه "سعيد جدا" في صفوف فريقه.

ورد ألونسو في المؤتمر الصحفي الأربعاء عشية مواجهة فريقه لروما الإيطالي في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على سؤال ما إذا كان سيتواجد على رأس الجهاز الفني لليفركوزن في الموسم المقبل، فأجاب بشكل مقتضب "نعم، هذا صحيح".

وأضاف ابن الـ41 عاما "أنا سعيد مع الفريق ومع النادي. لست قلقا بشأن مستقبلي".

وتسلم لاعب خط الوسط السابق الذي دافع عن ألوان عدة أندية أبرزها ريال سوسييداد وليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، تدريب باير ليفركوزن في أكتوبر عام 2022 ويرتبط بعقد معه حتى 30 يونيو 2024.

وكان ليفركوزن يحتل المركز السابع عشر ومهددا بالهبوط عندما تسلم ألونسو تدريبه، ليقوده لاحتلال المركز السابع حيث ينافس على أحد المراكز الأوروبية.

ويستطيع ليفركوزن حتى المشاركة في دوري الأبطال في حال نجح في التتويج بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" هذا الموسم حيث بلغ الدور نصف النهائي.

وساهمت نجاحات ألونسو (114 مباراة دولية، 16 هدفا) في أول مهمة تدريبية له في جلب أنظار أبرز الأندية الأوروبية للتعاقد معه.

المصدر: أ ف ب