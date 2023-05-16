القبض على لاعب منتخب كوريا الجنوبية في الصين

قالت الصين إن لاعب كرة القدم الكوري الجنوبي جون-هو سو محتجز لدى الشرطة في شمال شرق البلاد بتهم مرتبطة بقضية رشوة.

وبحسب وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء، فإن لاعب الوسط الدولي احتجز "للاشتباه بقبوله رشى من موظفين غير حكوميين".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ونبين دون إعطاء المزيد من التفاصيل أن الشرطة "ستوفر تسهيلات لازمة لدبلوماسيين كوريين جنوبيين لتأدية مهامهم القنصلية".

ويحمل سون ألوان نادي شاندونغ تايشان الصيني منذ 2021 وشارك في ثلاث من مباريات كوريا الجنوبية الأربع في مونديال قطر 2022.

وقال موقع "سينا سبورتس" الصيني إن اللاعب البالغ 31 عاما أوقف الجمعة، في اليوم عينه من نشر ناديه على صفحته الرسمية في موقع "ويبو" تهنئة له بعيد ميلاد سعيد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، نقلا عن مصدر دبلوماسي، إن سون "خضع للاستجواب من قبل سلطات الأمن العام في مقاطعة لياونينغ أثناء احتجازه".

ويأتي إيقاف سون بعد سلسلة من تحقيقات الفساد في الأشهر الماضية استهدفت رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم ومسؤولين آخرين.

المصدر: أ ف ب