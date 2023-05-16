رقم إيطالي غير مسبوق في ديربي الغضب بدوري الأبطال

يستقطب ملعب "جوسيبي مياتزا"، الذي يستضيف القمة المنتظرة بين إنتر وغريمه ميلان، الأنظار اليوم الثلاثاء، في إياب منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن مباراة الديربي بين إنتر وميلان، شهدت بيع كامل تذاكر الملعب، لافتة بأن ذلك منح النيراتزوري فرصة تحقيق أرقام قياسية مالية.



وأضاف أن عدد الحضور المنتظر في ملعب جوسيبي مياتزا، اليوم، أكثر من 75 ألف متفرج، مضيفا أن إنتر سيحصل على 12 مليون يورو من وراء ذلك.



وتابع أنه بذلك سيتجاوز الرقم القياسي السابق الذي حققه ميلان بمباراة الذهاب، بعدما جمع ما يقارب 10.5 مليون يورو.



جدير بالذكر أن إنتر حقق الفوز في لقاء الذهاب بسان سيرو، بهدفين دون رد، ليصبح الطرف الأقرب للعبور للدور النهائي.

المصدر: "وكالات"