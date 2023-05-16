بوتين يهنئ ملاكمي روسيا بفوزهم في بطولة العالم

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الملاكمين الروسيين من جمهورية داغستان شاربو الدين أتاييف ومسلم جادجيماغوميدوف على فوزهما ببطولة العالم للملاكمة التي أقيمت في طشقند الأوزبكستانية.

ووصف بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين، شرابو الدين بالممثل اللامع والموهوب بالملاكمة الروسية.

قائلا: "عزيزي شربو الدين زيربيكوفيتش! مبروك فوزك في بطولة العالم في أوزبكستان، أنت ممثل ذكي وموهوب لمدرسة الملاكمة الوطنية.. في قتال مع خصوم جادين، أظهرت إرادة صلبة، وتقنية متقنة وتعاملت بشكل مثالي مع المهمة، وصعدت بجدارة إلى أعلى درجة على منصة التتويج".

وفي تهنئة جادجيماغوميدوف، سلط الرئيس الروسي الضوء على إصرار الملاكم الحاصل على الميدالية الفضية الأولمبية في الملاكمة، مما أكسبه الميدالية الذهبية في بطولة العالم. وأضاف أن انتصار الملاكم الداغستاني أعطى الفرح والفخر لجميع الروس.

واختتمت بطولة العالم للملاكمة الأحد في طشقند. وفاز بالميداليات الذهبية مسلم جادجيماغوميدوف (وزن 92 كغ) وشرابة الدين أتاييف (86 كغ).

كما فاز بالميداليات البرونزية الروس إدموند خودويان (48 كغ) وديمتري دفالي (54 كغ) وسيفولود شومكوف (60 كغ) والإمام خاتاييف (حتى 80 كغ).

يذكر أن الاتحاد الدولي للملاكمة سمح للرياضيين الروس بالمنافسة تحت علم بلادهم، وعزف النشيد الوطني تكريما لانتصارات الروس في النهائيات.

المصدر: "ريا نوفستي"