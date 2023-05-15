الهلال السعودي يوافق على تسريح مدربه دياس بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم

وافق نادي الهلال السعودي لكرة القدم على مغادرة مدربه الأرجنتيني رامون دياس إلى بلاده حتى نهاية الموسم، للوقوف بجانب عائلته التي تعرضت لحادث مروري.

وأعلن نادي العاصمة السعودية، أمس الأحد أن نجل دياس، إيميليانو، سيستلم مهام الإشراف على الفريق الأول.

وقال الهلال في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إن إيميليانو دياس سيقود الدفة الفنية للأزرق "خلال المباريات المتبقية من الموسم الرياضي الجاري، وذلك بعد أن وافقت إدارة النادي على مغادرة الأرجنتيني رامون دياس، إلى بلاده للوقوف بجانب عائلته بعد تعرضها لحادث مروري، نتج عنه حالة وفاة، وإصابتين، وذلك خلال شهر مارس الماضي".

وسيقود إيميليانو "الزعيم" في مباراته المرتقبة ضد الاتحاد غدا الثلاثاء، ثم مباريات تضم، العدالة، أبها والرائد، علما بأن الهلال يملك راهنا 49 نقطة في المركز الرابع، بفارق 13 نقطة عن الاتحاد متصدر الدوري السعودي.

وودع دياس الذي ينتهي عقده مع الهلال في يونيو المقبل، اللاعبين وكتب رسالة للجماهير الهلالية في حسابه على موقع "إنستغرام": "جئت إلى هنا لأواجه تحديا احترافيا وأصبح جزءا من حياتي. شعرت دوما أن هذه المجموعة من اللاعبين بمثابة أطفالي، لذا أشكركم على كل اللحظات التي أمضيناها سويا".

وقاد دياس (63 عاما) الهلال لفترتين، الأولى بين 2016 و2018 والثانية بدءا من 2022، أحرز خلالهما لقب الدوري مرتين وحل وصيفا في دوري أبطال آسيا مرتين وبلغ نهائي مونديال الأندية الأخير أمام ريال مدريد الإسباني.

المصدر: أ ف ب